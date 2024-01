L' annuncio di Elon Musk | Neuralink ha impiantato il primo chip in un cervello umano

Il primo impianto di Neuralink in un essere umano è stato effettuato domenica e il paziente si sta «riprendendo bene. I risultati iniziali mostrano un promettente rilevamento dei ...Neuralink, azienda che progetta dispositivi connessi da impiantare nel cervello per comunicare con i computer direttamente attraverso il pensiero, ...L' azienda mesi fa ha annunciato che avrebbe iniziato a reclutare volontari per una sperimentazione clinica per testare il suo dispositivo ...