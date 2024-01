L' annuncio del parroco soprende i fedeli | Lascio | mi sono innamorato Non posso combattere contro la mia natura

Non è il primo, non sarà l'ultimo. "Dopo una lunga amicizia, ho scoperto di amare una donna con la quale condivido sentimenti, aspirazioni, ... (today)

"La Fiorentina potrà giocare allo stadio 'Artemio Franchi ' durante i lavori di restyling per tutta la stagione 2024/25". L'annuncio è stato fatto, ... ()

Firenze, 30 gennaio 2024 – “La Fiorentina potrà gioca re allo stadio Franchi per tutta la prossima stagione , 2024-2025 durante i lavori per il ... (lanazione)

Maturità 2024 - la materia unica piace - ma i commissari esterni spaventano : la reazione degli studenti all’annuncio del Ministero

Complessivamente contenti (ma non troppo) per la scelta delle discipline oggetto della seconda prova scritta, un po’ meno per la distribuzione dei ... (orizzontescuola)