L’analisi | Calare dall’alto questi progetti non funziona

(Di martedì 30 gennaio 2024) "L’investimento politico da parte del governo, c’è. E nell’organizzazione, visto il livello della partecipazione di capi di Stato e di governo, anche se non da parte di tutti i Paesi, c’è stato un indubbio salto rispetto al passato. Un salto che riflette le ambizioni. Ma adesso viene il difficile: il progetto va messo a terra e fatto crescere". Così Bernardo Venturi, Responsabile Ricerca e Co-Fondatore dell’Agenzia per il Peacebuilding (AP), docente dell’università di Bologna e Associate Fellow all’Istituto Affari Internazionali. Quali sono i limiti del piano Mattei? "Ne individuo tre. Il primo è che per adesso non c’è stato un coinvolgimento degli africani, non c’è stato uno scambio sostanziale con loro. L’approccio vede ancora l’Africa come soggetto passivo della nostra azione, il che è un po’ limitante. Una visione un po’ antiquata. Questo è il primo grosso problema ...