L’amore in bocca | testo e significato della canzone dei Santi Francesi a Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 30 gennaio 2024) Conosciuti per aver vinto l’edizione 2022 di X Factor grazie anche all’aiuto di Rkomi, loro giudice, isono una novità assoluta per il Festival di. Scelti tra gli artisti che hanno partecipato aGiovani per provare a entrare tra i Big del festival, icanterannoin: eccoche ci terrà compagnia dal 6 all’11 febbraio. “in”:deiLi abbiamo conosciuti all’interno ...