L' Alzheimer è una malattia trasmissibile ma non contagiosa

(Di martedì 30 gennaio 2024) Forme di demenza come il morbo dipotrebbero essere "trasmissibili", ma non contagiose. Possono essere trasmesse da un cervello a un altro. A dimostrarlo per la prima volta uno studio, condotto da un team dell’University College London (UCL) e dell’University College London Hospitals...

Una storia di malasanità che viene da Girona, in Spagna. Un anziano di 94 anni è stato costretto a portare la moglie , malata di Alzheimer , in una ... (tpi)

Una storia davvero assurda ha avuto come protagonista un uomo di 94 anni , che ha portato sua moglie gravemente malata da solo in una casa di cura. ... (caffeinamagazine)

Ci sarà spazio per il risveglio muscolare, per lo yoga della risata, ma si potranno seguire anche laboratori di creta ed argilla, o quella della ... (ildenaro)

"È troppo presto per dire se il digiuno protegge da malattie come Alzheimer e Parkinson poiché gli effetti dell'acido arachidonico sono solo di breve durata, ma il lavoro si aggiunge a una quantità ...Cinque persone che nell'infanzia avevano fatto una cura a base di ormone della crescita, un farmaco oggi vietato, hanno sviluppato progressivi disturbi cognitivi compatibili con la ...Silvestro Micera, un bioingegnere ritiene che una tecnologia solida è in grado di accellerare il progresso: «È un annuncio che fa ovviamente grande rumore per via del tweet di Elon Musk, ma in realtà, ...