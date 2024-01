L’Africa è più vicina ma la sinistra è in agonia L’opinione di Ippolito

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 30 gennaio 2024) La conferenza Italia-Africa, svoltasi a Roma in questi giorni, segna certamente una delle iniziative di politica estera più importanti che siano state fatte negli ultimi anni, nel contesto dell’Unione Europea. Si tratta infatti di una presa d’atto della nuova situazione geopolitica mondiale e di una risposta politica ingegnosa e attiva, che vede la nostra nazione come protagonista. Il merito è del presidente del Consiglio. Giorgia Meloni, infatti, non solo ha dimostrato di avere le idee chiare e di possedere la caratura personale per guidare iniziative del genere, ma ha saputo raccogliere attorno a sé Sergio Mattarella, i vertici dell’Unione europea e la maggior parte dei capi di Stati del continente africano. È quasi inutile menzionare la rilevanza strategica, umana ed economica, del grande continente africano. Ed è perfino banale rimarcare il pericolo dell’azione che Cina e Russia ...