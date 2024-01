L’addio all’Ecowas di tre giunte filorussi in Africa interessa anche l’Italia Ecco perché

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 30 gennaio 2024) L’annuncio di ieri da parte dei tre Paesi dell’appena costituita Alliance des Etats du Sahel — Mali, Niger, Burkina Faso, tregolpiste in parte legittimate dalla popolazionecome effetto delle attività ibride russe — “non è sorprendente, data la tensione in corso con il blocco regionale Ecowas/Cedeao”, spiega una fonte diplomatica europea che segue la regione del Sahel. “Tuttavia solleva diverse incertezze per l’intera regione e non solo, e forse non è un caso che arrivi contemporaneamente allo svolgimento della Conferenza Italia-” — che con la presentazione del cosiddetto “Piano Mattei” intende lanciare una nuova visione strategica per la cooperazione con l’. Non si sa ancora come e quando quel “ritiro immediato”, ma ancora non formalizzato stando(acronimo inglese ...