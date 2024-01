L’accusa di Castagnetti | Questo Pd non è più un partito democratico Troppi cattolici a disagio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Dal Veneto passando per la proposta Zan sul fine vita, i temi etici tornano a incendiare il Pd anche perché non sono l’unico motivo di tensione. A evidenziare il corto circuito senza peli sulla lingua è Pierluigi, cattolico, ex segretario del Ppi ma soprattutto tra i fondatori del. Partiamo dall’ultimo fatto in ordine cronologico: che cosa pensa della iniziativa di legge sul fine vita presentata da Alessandro Zan? "Io credo che il punto di partenza debba essere la proposta Bazoli, frutto di un confronto nei gruppi parlamentari, non l’iniziativa di un singolo che non è stata nemmeno discussa. Qui, prima ancora che di contenuti, c’è un problema di democrazia nelanche per quanto riguarda il caso della consigliera veneta Anna Maria Bigon". Quindi ritiene grave la scelta di ...