La Volley Arno perde contro Empoli ma mantiene la vetta della classifica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 gennaio 2024) Arezzo, 30 gennaio 2024 – Il big match di serie D tra Olimpia Poliri efinisce 3-2 al tie break a favore delle fiorentine, dopo oltre due ore e mezzo di gioco in cui entrambe le squadre si sono date battaglia. Un esito che non preoccupa l’ambiente montevarchino in considerazione che in un campo ostico laprende un punto prezioso per chiudere il girone di andata inallaa quota 31, staccando di una lunghezza Certaldo. Dietro, a quota 27, frena ancora Chiantiche cade in trasferta ad Asciano mentre si avvicinano Tegoleto (26 punti) e la coppia Olimpia Poliri e Casseroa 25. Per laresta un po’ di amarezza per non aver fatto suo il match avendo chiuso i ...