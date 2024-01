La truffa delle polizze vita | sei arresti tra Napoli e Roma | 39 indagati

(Di martedì 30 gennaio 2024) La polizia ha eseguito sei ordinanze di custodia cautelare in carcere e aglidomiciliari, emesse dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di,...

«Ci avete truffati, rivogliamo i nostri soldi» . È quanto si legge sulle vetrine di un negozio in corso Lecce a Torino . O meglio un ex negozio. Si ... (open.online)

Il mondo delle truffe vive di mode, per quanto sembri incredibile. Si effettuano dei test e si mettono in atto delle azioni che hanno maggiori ... (quifinanza)

FIRENZE Una condanna e due assoluzioni nel processo all’agenzia immobiliare che avrebbe truffa to i propri clienti, soprattutto stranieri, ... (lanazione)

E’ necessario prestare la massima attenzione alle mail che riceviamo, in apparenza arrivano direttamente dalla Agenzia delle Entrate , ma sono dei ... (cityrumors)

Università, la Guardia di Finanza scopre maxi-truffe da un milione di euro sulle borse di studio in Emilia Romagna ...Indagine della Polizia Postale, coordinata dalla Procura di Napoli. L'organizzazione criminale operava in Campania e nel Lazio ...In ragione della recrudescenza di questa tipologia di reato, la Compagnia Carabinieri di Pontedera, da giorni ormai, ha intensificato i servizi preventivi sul proprio territorio, tesi a individuare i ...