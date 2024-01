La truffa delle Borse di studio Documenti falsi per ottenerle Coinvolti più di 300 studenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ificati erano identici agli originali. E permettevano aglistranieri di accedere alledierogate dall’Er.go, in parte finanziate anche con fondi del Pnrr, senza averne i requisiti. Trecentododici gli universitari, per lo più pakistani, iscritti agli atenei dell’Emilia-Romagna che hanno giovato del sistema fraudolento messo in atto da cinque soggetti - quattro pakistani e un turco, non in concorso tra loro - adesso indagati dalla Guardia di Finanza. Nei guai anche un agente immobiliare, che avrebbe fornito ai cinque indagati contratti d’affitto di ignaridaficare. I cinque, tre dei quali ex iscritti dell’UniBo, sono accusati di aver fatto ottenere, in maniera illecita, l’indebita assegnazione di ...