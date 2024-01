La trappola del ferro

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 30 gennaio 2024) La scorsa settimana un tribunale brasiliano ha ingiunto alla società Samarco, di proprietà, in parti uguali, dei due colossi minerari globali Vale S.A. e BHP Billiton, di pagare 9,7 miliardi di dollari quale risarcimento per il crollo della diga di sterili, Fundao, presso la miniera di Samarco, nello stato di Minas Gerais, in Brasile. Una colossale ondata di fango di 40 milioni di metri cubi di fanghi tossici provenienti dall'estrazione degli ossidi dispazzò via il villaggio di Bento Rodriguez nel novembre del 2015, in quello che il Brasile definì "il suo più grande disastro ambientale". Vedremo che in realtà era solo il primo… Le miniere che producono metalli producono anche rifiuti genericamente chiamati sterili. Più esattamente: le miniere di metalli producono prevalentemente rifiuti assieme a piccole quantità di metalli. I rifiuti sono costituiti da ...