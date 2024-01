La storia in soffitta | viaggio con l’Istituto comprensivo Micheloni

(Di martedì 30 gennaio 2024) Continua la mostra “Lain” nei locali del museo Athena di Capannori. L’allestimento prevede 18 pannelli e oggetti della memoria familiare che le ragazze e i ragazzi della ex 3E della scuola secondaria di primo grado L. Nottolini di Lammari hanno scoperto nelle loro “soffitte di famiglia” e che nell’anno scolastico 2022/2023 hanno concretizzato in un progetto di memoria storica. Un lavoro di coprogettazione che ha coinvolto le ragazze e i ragazzi, il professor Enea Nottoli, la professoressa Simona Sarti, la pedagogista Valeria Bonetti, Eleonora Pollacchi del servizio Civile, l’associazione Ponte, la Public History in special modo nelle persone del professor Luca Bravi e Stefano Oliviero, le volontarie e i volontari dell’Anfass al museo, l’amministrazione comunale e naturalmente...

Consigli di lettura per la giornata della memoria: una lista di libri da leggere per capire l'Olocausto, per le elementari e le medie ...Terratetto nel centro storico in piccolo borgo nel comune di Chiusdino, da ristrutturare completamente solo il tetto rifatto nel 2007, l'immobile è disposto su due livelli, composto da ingresso ...L’allestimento prevede 18 pannelli e oggetti della memoria familiare raccolti da ragazze e ragazzi della ex 3E della secondaria di primo grado Nottolini di Lammari ...