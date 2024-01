La statua in onore del cane bruciato in piazza | così Palermo celebra Aron

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Un grande monumento per ricordare, ilpitbull di tre annivivo inCroci adal suo proprietario. Ma anche per ricordare tutti gli animali vittime di violenza. Nella città che - proprio indi- di recente ha istituito il primo pool di magistrati tutto al femminile per combattere i maltrattamenti di animali, a breve partirà un bando per realizzare l'opera. Il sindaco di, Roberto Lagalla, ha accolto la proposta dell'imprenditore salentino, Emilio Colaci, di realizzare l'opera a. «Ora bisognerà soltanto individuare l'area», ha detto l'imprenditore ringraziando il sindaco. «Verifiche permettendo – ha aggiunto -, dovrebbe essere eretta inCroci», dove lo ...