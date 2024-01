La Spezia | spari durante la lite con i soci dell’azienda | arrestato per tentato omicidio

(Di martedì 30 gennaio 2024) La, 30 gennaio 2024 – Nella nottata odierna i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri dellahanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto, per il reato die porto abusivo di arma da fuoco, un 27 enne spezzino. Il giovane, nella serata di ieri, dopo un diverbio originato da problematiche di carattere imprenditoriale con idi un’azienda che si occupa di lavorazioni nel settore della nautica, al culmine dellaavrebbe estratto una pistola a tamburo utilizzata per esplodere alcuni colpi di arma da fuoco che hanno ferito un 44 enne e un 33 enne spezzini, provocando delle lesioni agli arti e al corpo. I due feriti sono stati sottoposti a cure presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale della...

