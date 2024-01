La sicurezza in viaggio non è un optional

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Diminuisce il numero degli incidenti stradali in Italia e anche il dato relativo ai feriti e alle vittime, ma si potrebbe fare molto di più adottando dei semplici accorgimenti di. In base ai dati elaborati da ACI e Istat relativi ai primi sei mesi del 2023 il numero di incidenti – rapportato al primo semestre del 2019 anno di riferimento per il decennio 2021-2030 in materia distradale – è diminuito del 5,4%, quello dei feriti del 9% e le vittime della strada sono calate del 9,8%. Per quest’ultimo dato il calo più significativo è quello relativo al numero di vittime sulle autostrade, sceso di un quarto (-24,1%) rispetto al 2019, mentre sulle strade extraurbane e quelle urbane la diminuzione c’è stata in misura minore (rispettivamente -9% e -7%). Un aiuto può arrivare dalla Commissione Europea che ha elaborato il Piano Nazionale ...