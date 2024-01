La santificazione indecente di Ilaria Salis

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 30 gennaio 2024) Roma, 30 gen –santa subito? Poco ci manca. A rilanciare, manco a dirlo, è Repubblica. La quale riporta delle proteste e mobilitazione in solidarietà di quella che, leggendo parte della stampa nazionale, pare quasi sia un’eroina. Poco conta che sia accusata di aver preso a manganellate persone che avrebbero avuto “la colpa” di essere estremisti di destra, salvo non essere certamente loro ad aver menato fendenti sul capo e sul corpo, in quel ben noto febbraio del 2023., partita la“Riportiamo a casa”, “subito libera”. Di certo, le immagini dall’Ungheria non aiutano. Quelle catene in aula all’avvio dell’udienza del processo sono un appiglio ideale per concentrarsi sulle condizioni carcerarie (le quali, ovviamente, ...