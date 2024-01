La Roma vince a Salerno e si avvicina al quarto posto

Si svolgeranno il 30 giugno, a Bruxelles, le audizioni pubbliche per le nove città candidate a ospitare la sede del nuovo organismo Ue per ... (secoloditalia)

Nel post partita di Salernitana-Roma ha parlato Daniele De Rossi a DAZN. Ecco cosa ha detto. L`ANALISI - `Se facciamo questo tipo di possesso palla lento senza ce.Non si riaccende la luce in casa granata, anzi il buio persiste dopo la sconfitta casalinga contro la Roma (1-2). Come accaduto contro le altre big del campionato, anche questa volta però ...La Salernitana ha perso le ultime due gare casalinghe in Serie A (1-2 vs Juventus e Genoa) e potrebbe infilare tre sconfitte di fila tra le mura amiche con lo stesso allenatore in campionato per la ...