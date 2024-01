La Roma vince 2-1 in casa della Salernitana e trova la seconda vittoria consecutiva

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 gennaio 2024)– Tre punti in trasferta per ladi Daniele De Rossi, che batte 2-1 lae approfitta dei risultati negativi di alcune delle dirette concorrenti per accorciare in classifica, avvicinandosi alla zona Champions League, seppur con una partita in più rispetto alle avversarie. Primo tempo piuttosto avaro di emozioni, con lamaggiormente in possesso del pallone che tuttavia non riesce a rendersi realmente pericolosa dalle parti di Ochoa grazie all’ottima copertura del campo da parte, la quale di contro riesce a creare un paio di palle goal in contropiede con Simy e Candreva. Più spumeggiante la ripresa, che si apre con un fallo di mano di Maggiore in area che porta al calcio di rigore, poi freddamente realizzato da Dybala, per il vantaggio ...