La Roma soffre e vince a Salerno per 2-1 Si avvicina la zona Champions |  ora è a -1

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 30 gennaio 2024) Dal nono al quinto posto a meno uno dalla. Non sarà tutto oro quello che luccica ma nella nuova Rona targata De Rossi la sensazione è che il post Mourinho sia stato traumatizzante più per i tifosi che per la squadra. Dopo i tre punti col Verona eccone altri tre ain una gara da brutti, sporchi e cattivi che ha il merito di consolidare lo spirito di gruppo in attesa di tempi migliori. Con i granata di Inzaghi all’ultima spiaggia e senza tifosi al seguito (solo i 300 non residenti nella regione Lazio hanno potuto partecipare alla trasferta campana), i giallorossi hanno preso possesso della gara nella prima frazione con un possesso palla sterile che non ha mai messo l’attacco nelle condizioni di battere a rete. E’ stata anzi la Salernitana a rendersi pericolosa in più di un’occasione e il merito dei granata è ...