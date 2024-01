La rivelazione di Sala alla Lilt | In chemio mentre preparavo Expo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 gennaio 2024) MILANO "Vorrei raccontare, nella speranza che sia di beneficio per altri, qualcosa che non ho mai raccontato". Parole del sindaco di Milano Giuseppe riportate da Lega italiana per la lotta contro i tumori a proposito del nuovo episodio della serie podcast "Tre Desideri", progetto culturale con cui la Lega di Milano Monza Brianza ha scelto di celebrare il World Cancer day domenica 4 febbraio, e che avrà come protagonista il primo cittadino. Era il 2014, Milano si preparava all'Expo del 2015 e il commissario unico e amministratore delegato dell'evento, si ritrovava a lottare contro il linfoma che lo aveva già colpito all'età di 39 anni. "Nel mio caso il linfoma non Hodgkin (un tumore che nasce nel sistema linfatico e si sviluppa dai linfociti, ndr) è stato recidivante"