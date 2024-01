La ricetta di Confcommercio | Rendiamo vitali le periferie Anche il turismo ne beneficerà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 gennaio 2024) P"Quest’anno abbiamo una sfida da cogliere: confermare – e, perché no, accrescere –, la qualità della vita che le classifiche già ci riconoscono, trasformando lein nuove centralità urbane. Daremo il nostro contributo col progetto ’Cities’, in collaborazione col Comune nelle zone Savena e Massarenti. La città deve essere vivaal di là dei viali e con servizi a misura d’uomo, ma dobbiamo fare leva sulla qualità dell’offerta commerciale, di pubblico esercizio e artigianale, fattore di rigenerazione urbana". Giancarlo Tonelli, direttore generale di AscomBologna, guarda già al futuro, commentando la classifica del Sole 24 Ore che vede Bologna ai vertici in quasi tutti gli indici economici. Tonelli, vista la classifica, possiamo sederci sugli allori? "Ovviamente no. Il 2023 si è chiuso con segnali ...