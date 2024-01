“La rabbia non ti basta” | il testo della canzone di BigMama a Sanremo 2024

(Di martedì 30 gennaio 2024) In attesa di vederesul palco dell’Ariston, scopriamo ildel suo brano “Lanon ti“, di M. L. Lazzerini – M. Mammone – E. Botta – E. Brun Ed. Sony Music Publishing (Italy)/Tuttomoltobenegrazie/ Pluggers/Oyez!/BMG Rights Management Italy Milano – Padova – Brescia – Milano.di “Lanon ti” –Se potessi andare indietro ti darei una casa vera in cui dormireSe anche fossi solo vetro ti coprirei per strada e mi farei colpireSpalle larghe, la testa sopra ma i sogni ancora più in altoParole tante, ma poi strappate da ciò che diceva un altroPochi anni ma tanti sbagli che manco facevi tuLi nascondevi tra lacrime d’odio che riempiva i tuoi occhi bluCoi pugni stretti e i pensieri fragili, guardati ...

La regina Elisabetta II non sarebbe stata felice del fatto che i Sussex abbiano utilizzato il suo soprannome per la figlia Lilibet. Secondo la ... (velvetmag)

Federica Brignone è scusa in volto al termine della discesa numero 1 di Cortina d’Ampezzo, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile ... (oasport)

Il gruppo dei Palestinesi in Italia non scenderà in piazza nel Giorno della Memoria, ma c'è chi è pronto a sfidare le disposizioni delle autorità: ... (ilgiornale)

Ilaria Salis , la 39enne attivista in carcere dallo scorso febbraio perché accusata di aver aggredito manifestanti di estrema destra, è comparsa in ... (feedpress.me)

BigMama si presenta a Sanremo 2024 con "La rabbia non ti basta", brano di M. L. Lazzerini, M. Mammone, E. Botta ed E. Brun. Sanremo 2024, cantanti, conduttori, canzoni, ...MESTRE - In un battito di ciglia quella che sembrava la speranza di una severa condanna, nei volti dei parenti si è tramutata in delusione e rabbia. La lettura del dispositivo di sentenza ...Primo Sanremo tra i big per BigMama: la rapper si presenta con “La rabbia non ti basta”, pezzo molto veloce che fa leva sul ritmo e sulla sua grinta vocale. Trasformazione e riscatto i temi portanti d ...