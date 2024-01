La protesta di Schlein e il sit-in sulla Rai sono un flop Mollata pure dal M5S

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ellysperava che la Rai potesse diventare un terreno fertile per una battaglia comune delle opposizioni contro TeleMeloni, ma in realtà sta provocando uno strappo interno proprio alla minoranza. Al sit in del 7 febbraio organizzato dal Pd davanti a viale Mazzini non ci sarà Azione, non ci sarà Italia Viva, non ci sarà Alleanza Verdi e Sinistra Italiana e non ci sarà il Movimento 5 Stelle. Anche se i grillini in un primo momento sembrano voler aderire non tanto alla manifestazione quanto alla riforma della governance Rai. Almeno prima del post della presidente della commissione Vigilanza della Rai Barbara Floridia in quota M5S. Nel suo pensiero affidato ai social Floridia esclude la presenza del Movimento davanti agli studi del servizio pubblico televisivo ma soprattutto rifiuta il tavolo delle opposizioni per fare la riforma. «Una riforma solo delle ...