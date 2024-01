La protesta dei trattori in Lombardia Gli agricoltori | pronti a bloccare l’Europa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 gennaio 2024) Milano, 30 gennaio 2024 – Si allarga anche allaladei deglicontro le politiche dell’Unione Europea. Presidi e cortei sono segnalati a Voghera, Melegnano e Brescia. Glisono scesi in città coi loroper manifestare su diversi temi, dal no alla carne coltivata e alla farina di grilli, alla tassazione che strangola il settore da cui stanno scomparendo gli alberi da frutto. Unache si sta ripetendo in diverse città italiane ed europee e che si oppone alle politiche del governo e dell’Unione europea; si tratta di mobilitazioni spontanee che esprimono l’insofferenza di chi lavora nei campi verso un sistema che non è neppure in grado di garantire la copertura dei costi di lavoro. Laa Voghera ...