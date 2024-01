La profezia di Mangiante su Sinner | “Se non succede | cambio mestiere”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 gennaio 2024) Quasi 48 anni dopo il trionfo di Adriano Panatta al Roland Garros, il movimento tennistico maschile italiano è tornato finalmente a vincere uno Slam in singolare grazie a Jannik. L’altoatesino classe 2001 si è imposto agli Australian Open, battendo in semifinale il n.1 al mondo Novak Djokovic per 3-1 ed in finale il russo Daniil Medvedev rimontando due set di svantaggio. Un successo storico per il Bel Paese (che non vantava affermazioni nel Major australiano), pochi mesi dopo un’altra impresa come quella della squadra italiana di Coppa Davis a Malaga., protagonista anche con la maglia azzurra, è stato molto precoce e la sua ascesa verso il tennis che conta è cominciata di fatto nel 2019 con il suo primo titolo Challenger a Bergamo e con la vittoria da wild card alle Next Gen ATP Finals di Milano. Proprio dopo l’impresa milanese compiuta ...