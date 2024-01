La principessa saudita contro Navratilova e Evert | «Ci denigrate con stereotipi obsoleti»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 30 gennaio 2024) L’ArabiaChrise Martina. Lo ssul futuro del tennis femminile sta diventando una questione diplomatica. La scorsa settimana le due ex campionesse un tempo rivali hanno firmato un articolo sul Washington Post nel hanno affermano che “i valori della Wta sono in netto contrasto con quelli del Paese” che vorrebbe ospitare le prossime Finals del circuito femminile. “Non solo – hanno scritto – questo è un paese in cui le donne non sono viste come uguali, è un paese in cui il panorama attuale include una legge sulla tutela maschile che essenzialmente rende le donne proprietà degli uomini”. L’Arabia“criminalizza la comunità LGBTQ fino al punto di possibili condanne a morte” e “la situazione a lungo termine in materia di diritti umani e libertà ...