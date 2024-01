La piccola Sofia annegata in piscina | il medico in aula | “Tentai di salvarla | un dolore terribile”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 gennaio 2024) Lucca, 30 gennaio 2024 – Nuova udienza ieri al processo in corso a Lucca davanti al giudice Gianluca Massaro per la morte dellaBernkopf, la dodicenne di Parma morta il 17 luglio 2019 all’Opa di Massa, dopo quattro giorni di coma in seguito al fatale incidente nelladel bagno “Texas“ di Marina di Pietrasanta. La bimba rimase con i capelli impigliati nel bocchettone di aspirazione dell’idromassaggio e non riuscì a risalire in superficie. Alla sbarra sette persone imputate di omicidio colposo aggravato: i quattro proprietari del “Texas“, due bagnini più il fornitore e installatore dellaidromassaggio. Ieri insono sfilati i vari testimoni chiamati dal pm Salvatore Giannino. Di particolare rilievo le testimonianze del dottor Tiziano Ceragioli,...