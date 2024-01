La Parolina – Trevinano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 30 gennaio 2024) LaVia Giacomo Leopardi, 1 – 01021Telefono: 0763/717130 Sito Internet: www.la.it Tipologia: ricercata Prezzi: antipasti 25€, primi 25€, secondi (percorsi) 35/50€, dolci 20€ Chiusura: Lunedì e Martedì; dal primo Novembre a Pasqua Domenica a cena OFFERTA È sempre un piacere venire in questo ristorante, nonostante le quasi 2 ore di macchina necessarie per raggiungerlo dalla Capitale che prevedono pure 2 chilometri di strada sterrata dopo l’uscita Fabro dell’A1, perché ci si immerge in un’atmosfera rilassata coccolati da una cucina di livello, che anche quest’anno ha confermato quanto di buono scrivemmo nella scorsa edizione della guida. Il menù è snello e prevede la possibilità di ordinare à la carte antipasti e primi, con i secondi che qui sono chiamati “percorsi” in quanto prevedono più preparazioni ...