“La nuova terapia sta funzionando” | la speranza di Shannen Doherty

(Di martedì 30 gennaio 2024) “A me sembra un miracolo in questo momento”, spieganel suo podcast, Let’s be Clear. L’attrice, che solo qualche giorno fa aveva fatto sapere di aver organizzato il suo funerale in ogni minimo dettaglio, ha appena dato una bellissima notizia a tutti i suoi fan: laper combattere il cancro al quarto stadio che l’ha colpita sta iniziando a dare dei risultati positivi e a riaccendere la. “Dopo quattro cicli del nuovo trattamento, non abbiamo visto davvero alcuna differenza e tutti volevano che cambiassi e concludessi con questa cosa. Io ho semplicemente pensato, ‘continuiamo con questo e vedremo’. Dopo il sesto e settimo ciclo abbiamo visto dei miglioramenti”, ha raccontato nel podcast. L’ex star di Beverly Hills 90210 parla di miracolo e dell’importanza di aver ...

Shannen Doherty non si è mai arresa all'idea di perdere la sua personale battaglia contro il cancro. Ormai dal seno si è diffuso alle ossa, come lei stessa aveva raccontato lo scorso novembre, e le sp ...