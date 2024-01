“La noia” | il testo della canzone di Angelina Mango a Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 30 gennaio 2024) In attesa di vederesul palco dell’Ariston, scopriamo ildel suo brano “La“, scritto da Madame – A.– D. Faini – Madame – A.Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Sugarmusic/ Mariolinga/LaTarma/Sabbia e Nuvole Milano – Creazzo (VI) – Milano – Lagonegro (PZ).di “La” –Quanti disegni ho fattoRiqui e li guardoNessuno prende vitaQuesta pagina è pigraVado di frettaE mi hanno detto che la vita è preziosaIo la indosso a testa alta sul colloLa mia collana non ha perle di saggezzaA me hanno dato le perline coloratePer le bimbe incasinate con i traumiDa snodare piano piano con l’etàEppure sto una pasqua guarda zero drammiQuasi quasi ...