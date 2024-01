La mozione della Lega | Che fine fa il protocollo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 gennaio 2024) "Che ne sarà delsiglato tra Regione e Comune per lo sviluppo del porto, dove per altro si richiamava la strategicità dell’Autorità Portuale, se il sindaco dichiara di volerla cancellare"?". Il documento a cui fa riferimento il capogruppo delle, Alessandro Santini, è quello condiviso ad inizio dicembre dal presidente Giani e dal sindaco Del Ghingaro, per dare slancio all’approdo e alle sue imprese anche attraverso investimenti infrastrutturali come l’asse di penetrazione e il sabbiodotto.Il naufragio del peschereccio, rimasto invischiato con tutta la flotta marinara, nelle secche dell’avamporto, ha però riportato a galla le ragioni dello scontro sulla gestione dell’approdo tra Regione e Comune . Così, attraverso una, Santini chiede al sindaco di impegnarsi "per ricostruire il clima di collaborazione tra gli ...