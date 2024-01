La mia missione? Convincere le donne a sposare la scienza | l' intervista ad Amalia Ercoli Finzi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) «C'è stato un tremito ed è nato l'universo». Si parla di big bang stasera e di buchi neri che inghiottono le stelle.siede sullo scranno della trasdi Geppi Cucciari come sedeva alla cattedra di legno quando era docente al Politecnico. È minuta, elegante, i capelli cotonati con sapienza su una fronte fervida. Tra le sue mani ladiventa un ricamo e le comete amanti focose che inseguono il sole e si compiacciono del suo sguardo. Ha iniziato a fare la differenza il giorno in cui si è accomodata nell'aula Nord del Politecnico (era il '56). Unica donna iscritta alla facoltà di Ingegneria Aeronautica quando l'astronomia non c'era e lo Sputnik era un elaborato confinato nei sogni e nei laboratori dell'Unione Sovietica. L'imbarazzo era palpabile. Un esercito di giovani ...