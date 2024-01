La Memoria dei Giusti La storia delle stragi cortonesi | I giovani vogliono informarsi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 gennaio 2024) Una mattinata per ricordare gli eroi silenziosi della Seconda Guerra Mondiale. Protagonisti i maturanti dell’istituto superiore Luca Signorelli (Liceo Classico, Istituto Tecnico Economico, Istituto Professionale per la Sanità e Assistenza Sociale) che hanno partecipato ad una iniziativa voluta dall’assemblea legislativa toscana che ha organizzato una serie di incontri con gli studenti in occasione del Giorno della. A presenziare per conto della Regione ci ha pensato il vicepresidente del Consiglio Marco Casucci, accolto dalla dirigente scolastica Maria Beatrice Capecchi. Ha portato il suo saluto anche l’assessore all’istruzione di Cortona Silvia Spensierati. La scuola cortonese è stata scelta come seconda tappa del progetto. Sabato scorso era stata la volta degli studenti del Liceo Buonarroti di Pisa. In questa occasione è stato distribuito ai ...