La lunga scia di abusi del Patronato che doveva “riscattare le donne immorali”

(Di martedì 30 gennaio 2024) In Spagna, durante il periodo del regime di Francisco Franco (1939-1975), il sistema politico e sociale era caratterizzato da una dura repressione politica e una rigida gerarchia sociale. In questo contesto, lespagnole hanno subito restrizioni significative nei loro diritti e nelle loro libertà individuali. Tra le istituzioni che hanno influenzato la vita dellein questo periodo c’era ilper la Protezione delle, un’organizzazione istituita dal regime per controllare e regolamentare la vita dellespagnole secondo i valori e le ideologie del franchismo. L’obiettivo ufficiale delera quello di proteggere e regolare la vita dellespagnole; ma la vera natura di questa organizzazione era molto più complessa. In realtà, il ...