La lunga notte - La caduta del duce | la trama della seconda puntata | stasera su Rai 1

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 30 gennaio 2024)su Rai 1 alle 21:25 va in onda ladi La- Ladel, la miniserie con Alessio Boni prodotta da Luca Barbareschi: ladel 30 gennaio. La- Ladeltorna in TV,su Rai 1 alle 21:25, con la. La miniserie con Alessio Boni racconta le tre settimane precedenti latra il 24 e il 25 luglio 1943, quella in cui si svolse l'ultima riunione del Gran Consiglio, organo supremo presieduto da Benito Mussolini, che segnò la fine del regime fascista. La: la...