La lunga notte – La caduta del Duce in streaming

(Di martedì 30 gennaio 2024) La serie legale completo è disponibile in italiano su RaiPlay. In chiaro il prodotto sarà trasmesso stasera e domani con le ultime puntate dopo il buon esordio di ieri. Creato da: Franco BerniniGenere: BiograficoAnno: 2023-in corsoPaese di produzione: ItaliaStagioni: 1Numero di episodi: 6Durata episodi: 60?Attori: Alessio Boni, Duccio Camerini, Marco Foschi, Lucrezia Guidone, Ana Caterina Morariu, Flavio Parenti, Aurora Ruffino, Martina Stella, Luigi Diberti, Maurizio Donadoni, Riccardo De Rinaldis, Manuela Ventura, Emma Benini, Christoph Hulsen, Giuseppe Antignati, Daniele Natali, Clemente Pernarella, Pietro Bontempo, Arcangelo Iannace, Paolo Fosso, Palo Spezzaferri, Maurizio Fanin, Alessandro Federico, Pierpaolo Lovino, Francesco Rossi, Simonetta Solder e Francesco Biscione.Distribuzione: Rai La trama de LaLa ...

La fine del fascismo è al centro della fiction di Rai 1 in sei episodi giunta al secondo appuntamento. Martedì 30 gennaio andranno infatti in onda ... (optimagazine)

Torna stasera in tv per la seconda puntata, alle 21.30, "La lunga notte - La caduta del Duce". La miniserie di Rai1 che racconta la disfatta di Mussolini e del regime fascista torna dopo il successo ...3,5 milioni di spettatori per la fiction di Rai1 e 2,6 milioni per il reality di Canale 5 ...Dati Auditel relativi a lunedì 29 gennaio 2024: in prima serata duello Rai-Mediaset con la serie La lunga notte-La caduta del Duce che batte il Grande Fratello ...