La Lunga Notte – La Caduta del Duce | anticipazioni ultima puntata di mercoledì 31 gennaio 2024

(Di martedì 30 gennaio 2024) Alessio Boni - La(US Rai) La disfatta di Benito Mussolini e del regime fascista è il fulcro de La– Ladel, la nuova fiction di Rai1 suddivisa in sei episodi, trasmessi in tre prime serate. Per saperne di più, ecco quello che succederà,dopo, nelle nostre. Ladi31Il tentato suicidio di Claretta 1×05: Sofferente e amareggiata per il rifiuto del suo amato, Claretta tenta il suicidio. De Cesare consegna a Mussolini l’ultimo messaggio indirizzato a lui. Intanto al ...