La lunga notte La caduta del Duce | anteprima seconda puntata della fiction di Rai 1

(Di martedì 30 gennaio 2024) La fine del fascismo è al centrodi Rai 1 in sei episodi giunta al secondo appuntamento. Martedì 30 gennaio andranno infatti in onda la terza e la quartaserie “La. Ladel“, che racconta gli eventi che hanno portato alla decisione del Gran consiglio di destituire e poi far arrestare Benito Mussolini. La serie, scritta da Franco Bernini e Bernardo Pellegrini, prodotta da Raie Eliseo Entertainment, è interpretata, tra gli altri, da Alessio Boni, Martina Stella, Aurora Ruffini e Flavio Parenti. La. Ladel– Anticipazioni terzo episodio Dino Grandi è in attesa dell’esecuzione, ...

La serie La lunga notte – La caduta del Duce in streaming legale completo è disponibile in italiano su RaiPlay. In chiaro il prodotto sarà trasmesso ... ()

Torna stasera in tv per la seconda puntata, alle 21.30, "La lunga notte - La caduta del Duce". La miniserie di Rai1 che racconta la disfatta di Mussolini e del regime fascista torna dopo il successo ...3,5 milioni di spettatori per la fiction di Rai1 e 2,6 milioni per il reality di Canale 5 ...Dati Auditel relativi a lunedì 29 gennaio 2024: in prima serata duello Rai-Mediaset con la serie La lunga notte-La caduta del Duce che batte il Grande Fratello ...