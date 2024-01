La guerra fra le Chiese ortodosse in Africa

(Di martedì 30 gennaio 2024) Roma. Trono e altare uniti, a Mosca, per espandere l’influenza e il potere della Chiesa ortodossa russa in. Lo scorso luglio, il Patriarca Kirill aveva espresso il desiderio di pesa... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

La campagna d’espansione punta tutto – pubblicamente – sui “valori tradizionali” e sulla necessità di non farsi contaminare dalla “decadenza occidentale”. Quanto ai finanziamenti promessi, pochi hanno ...I morti in guerra e la vita mutilata di chi resta. La storia di Marco Lucchetta, Dario D'Angelo e Alessandro Saša Ota ...«L'ora è tragica come non mai!». Era il 28 giugno 1933, e la drammatica considerazione è contenuta in una lettera-circolare inviata a tutti gli ebrei italiani dal neonato Comitato di soccorso degli eb ...