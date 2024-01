La Germania zavorra l' Europa | in stagnazione Italia e Francia a passo lento | va meglio la Spagna

(Di martedì 30 gennaio 2024) Sul Pil 2024no peserà anche la fine del Superbonus 110% che secondo le previsioni dei costruttori porterà il settore edilizio a -7,4% nell'anno in corso, con un crollo del 27% degli investimenti sulla riqualificazione abitativa

O forse sarebbe meglio dire dell’ex locomotiva. La crisi del settore industriale, che soffre per il caro energia e la fiacchezza delle esportazioni, è costata alla Germania il segno meno nel quarto ...Ma se rallenta la locomotiva europea, i suoi vagoni, Svizzera compresa, non possono illudersi di correre ancora a lungo ...Il presidente del Vietnam, Vo Van Thuong, ha accolto l'omologo della Germania, Frank-Walter Steinmeier, in visita ad Hanoi (23 e 24 ...