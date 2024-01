La GdF di Salerno dona alla Caritas oltre mille capi d’abbigliamento sequestrati

(Di martedì 30 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Guardia di Finanza di, unitamente al locale Ufficio delle Dogane, nell’ambito dell’azione prestata a presidio della legalità e per la tutela dei cittadini, ha posto in essere l’ennesima iniziativa di solidarietà a favore dellaDiocesana salernitana,ndo1.300, per lo più destinati a bambini, oggetto di un sequestro eseguito dalle Fiamme Gialle congiuntamente ai funzionari doganali, all’esito di un’attività di contrastocontraffazione. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di, rilevata l’effettiva esigenza ed il sicuro utilizzo ai fini umanitari della merce oggetto di provvedimento cautelare, ha disposto la devoluzione ai cittadini più bisognosi della ...

La Guardia di Finanza di Salerno ha posto in essere un'iniziativa di solidarietà a favore della Caritas Diocesana salernitana ...