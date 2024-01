La follia liberticida dei Verdi Ue | cancellare sovranisti e populisti

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 30 gennaio 2024) Roma, 30 gen – “Se non puoi batterli, mettili fuorilegge”, sembra questo il nocciolo del discorso della tedesca Terry Reintke, co-presidente del gruppo dei, che vorrebbe mettere al bando Identità e democrazia, il gruppo parlamentare europeo di cui fanno parte Lega, Rassemblement National, e Alternative für Deutschland. La proposta deiIl ragionamento di Reintke è semplice, come la Germania sta mettendo sotto inchiesta Afd per valutare di estrometterlo dalla vita politica, così l’Unione europea dovrebbe fare con Identità e democrazia. Insomma, una censura che giustifica un’altra censura come in un circolo vizioso. Lo strumento tecnico che vorrebbe usare Reintke è quello di rivolgersi alla Autorità per i partiti politici europei, istituzione che sovrintende alla registrazione dei vari partiti politici europei e a verificarne i ...