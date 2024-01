La fiducia dei consumatori Usa è ai massimi da dicembre 2021

La fiducia dei consumatori americani, misurata dal Conference Board, è salita in gennaio a 114,8, in linea con le attese degli analisti e al livello ... ()

L' indice Gfk sulla fiducia dei consumatori tedeschi è Cala to inaspettatamente a febbraio scendendo a -29,7, il livello più basso dallo scorso marzo, ... (quotidiano)

“Superare il principio del giudice soggetto solo alla legge” : assist al governo dal vicepresidente del Csm. “Conta di più la fiducia dei cittadini”

“V’è da chiedersi se la legittimazione del magistrato non trovi più ragione, o almeno non solo e non tanto, nella sua sottoposizione alla legge“, ma ... (ilfattoquotidiano)