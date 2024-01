La diramazione più pericolosa Due morti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 gennaio 2024) Due, uno ogni 4 chilometri e mezzo, sulla nuova Lecco – Ballabio. Laper la Valsassina della Statale 36 è una delle strade più pericolose d’Italia, probabilmente la più. L’anno scorso hanno perso la vita lungo il nastro d’asfalto che collega Lecco e Ballabio un 26enne di Sesto San Giovanni e un camionista di 67 anni. Ma è l’intera Statale 36 del lago di Como e dello Spluga ad essere un vero e proprio percorso a ostacoli per motociclisti, automobilisti e autotrasportatori, specialmente nel tratto lecchese, tra il confine con la provincia di Monza e quello alle porte Valtellina. Nel 2023, lungo i 70 chilometri di Super tra Nibionno e Colico, si sono verificati 107 incidenti con feriti, il 50% in più dei 73 del 2022, più altri 123 senza feriti, con danni solo ai veicoli, per un totale di 230 incidenti. Sono ...