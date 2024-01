La crescita non decolla | Pil nel 2023 al +0 | 7% e variazione acquisita per il 2024 solamente al +0 | 1%

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il dato definitivo è arrivato: il Pil italiano nelè aumentato dello 0,7% rispetto al 2022, anno in cui laera stata ben superiore (+3,7%). A renderlo noto è l’Istat, fornendo il dato corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato. Nelci sono state due giornate lavorative in meno dell’anno precedente e i risultati dei conti nazionali annuali verranno diffusi il prossimo 1 marzo. Lafinale delè quindi inferiore, di poco, rispetto allo 0,8% stimato dalla Nadef del governo. L’altra cifra che emerge è quella sulladel Pil italianoper il, che èdello 0,1%. Parliamo del dato che avremmo in caso di quattro trimestri dela ...