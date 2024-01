La Costituzione ignorata perfino dai militari

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ieri mattina molto presto mi hanno girato un video che sarebbe stato sconcertante solo un anno e tre mesi fa, prima che un generale omofobo e razzista diventasse un circo Barnum sempre in tournée per guadagnare una candidatura politica e prima di avere ministri che si indignano per dei ragazzi in mezzo alla strada che rallentano auto dirette verso il dirupo. Nel video c’è un carabiniere che durante la manifestazione di sabato a Milano in difesa della Palestina si rivolge a Franca Caffa, storica esponente del comitato di quartiere Molise-Calvairate-Ponti ed ex consigliera comunale. Ieri un carabiniere rivolgendosi a Franca Caffa ha detto che Sergio Mattarella “non è il suo presidente” perché “non l’ha votato” L’uomo dell’Arma altezzoso spiega a Caffa che Sergio Mattarella “non è il suo presidente” perché “non l’ha votato”. Caffa rimane stordita dalla stupidità e dall’illegalità della ...