La Consar perde un posto Ma guadagna in fiducia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Un’altra vittoria, la n.13 in stagione, la n.7 fuori casa. La trasferta di Brescia ha portato allaun successo al tiebreak che suggerisce una duplice lettura. Da una parte, il bicchiere è mezzo pieno, perché la continuità è fatta salva e gli scontri diretti sono al momento finiti. Dall’altra, il bicchiere è mezzo vuoto (ma nemmeno troppo), per il punto lasciato nella città della Leonessa, che ha fatto retrocedere il sestetto giallorosso al 5°, a -1 da Prata. A 8 turni dalla fine della regular season, quello con i friulani potrebbe essere un testa a testa in chiave playoff, anche se poi, il 3°di Cuneo è solo a -2, e il 2°di Siena è ad appena -3 (con lo scontro diretto da giocare in casa). Nell’economia dell’accesso ai quarti di finale del torneo ‘post season’, i posti migliori sono ovviamente ...