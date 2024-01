La classifica del Sassuolo fa paura Peggio solo nel primo anno di Serie A

(Di martedì 30 gennaio 2024) di Stefano FoglianiÈ crisi nerissima, in casa neroverde, e non consola più di tanto mettere la squadra di Alessio Dionisi a confronto con l’unica che, dopo 21 gare giocate, aveva fatto meno dei 19 punti che ha il2023/24, ovvero ildiA.perché la matricola neroverde, a gennaio, rivoluzionò una squadra che ai 17 punti di allora (e li ebbe fino alla 26ma giornata) ne fece seguire altrettanti da febbraio a maggio, centrando una salvezza quantomeno rocambolesca, mentre questa, quanto a mercato, sembra molto meno ‘decisa’. Secondo perché ildi cui si parla oggi sarà anche stato, a luglio, al cospetto di un ‘zero’ non privo, sulla carta, di insidie, ma che potesse faticare così tanto, visto ...

Non solo, tenendo conto delle classifiche della Serie A in merito ai tiri complessivi ...Infatti, il rapporto tra tentativi in porta su quelli totali era del 43%, poi è passato al 37% mentre adesso è ...Con il Milan a ottobre è arrivato l'unico gol della sua stagione, al Meazza anche il missile con cui stese i bianconeri ...TRIBUNALE Un padre non è un buon padre se picchia la moglie, ma non i bambini. La violenza è grave sempre, non c'è una classifica, una graduatoria. Nè per ...