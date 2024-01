La camera ardente in Campidoglio per l' ultimo saluto a Sandra Milo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 30 gennaio 2024) "Mia madre ha sempre combattuto per le battaglie civili, per gli ultimi, per la violenza alle donne negli anni '60 quando nessuno ne parlava, per il diritto al divorzio, all'autodeterminazione delle donne, alla carriera, agli stipendi uguali. Perfino per il fine vita, si è battuta perché nessuno soffrisse", ha detto commossa Debora Ergas, nella sala della Protomoteca del, ricordando la madre,, scomparsa ieri all'età di novant'anni. Assente il sindaco Gualtieri in missione a Bruxelles, ad accogliere il feretro dellaè stato l'assessore alla Cultura di Roma, Miguel Gotor. "Stiamo ricordando una delle più grandi attrici italiane del secondo Novecento che ha legato la sua vita e la sua esperienza professionale ai più grandi registi del nostro cinema, a partire naturalmente dal sodalizio con ...